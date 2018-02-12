İsviçre'den Diyarbakır'daki engelliler için teknoloji sınıfı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 18:49

Türkiye Beyazay Derneğince hayata geçirilen "Kardeşim Olur musun Projesi" kapsamında Diyarbakır'da zihinsel engellilere özel teknoloji sınıfı oluşturuldu.

Derneğin İsviçre şubesince merkez Yenişehir ilçesindeki Ayten Elyasa Erdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki bir sınıf teknoloji ağırlıklı yeniden dizayn edildi.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, sınıfın açılış töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında ilk çalışmayı Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu proje ile zamanla bütün Türkiye'de çalışma yürüteceklerine işaret eden Ayva, engellilerin potansiyeline inandıklarını, bu potansiyelin ortaya çıkarılması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Ayva, bugün açılışını gerçekleştirdikleri sınıfın yeteneklerin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Açılan sınıf engelli eğitiminde teknolojinin kullanılması anlamına geliyor. Burada eğitimin bilgisayar üzerinden verilmesinden, teknolojik aletlerle resim yapılmasına kadar birçok şey mümkün. Biz çocuklarımızı desteklemek istiyor, yeteneklerinin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Bizim sadece engelimiz görülmesin, yeteneklerimizin de farkına varılsın. Biz de bunları ortaya çıkaralım ve insanlığa hizmet edelim."

Derneğin İsviçre şube başkanı Suat Şahin de bu ülkedeki hayırsever dernek üyeleri ve vatandaşların katkılarıyla böyle bir sınıf oluşturduklarını ifade etti.

"Amacımız her yıl bir ilimizde böyle bir sınıf oluşturmak veya benzer projeleri gerçekleştirmek. Eminim diğer yurt dışı şubelerimiz de bu tür projelere imza atacaktır." diyen Şahin, öncülük ettikleri çalışmanın devamının gelmesini diledi.

Diyarbakır Beyazay Şube Başkanı Nezihe Kent ise çocukların sosyalleşmesi ve iyi bir eğitim alması amacını taşıdıklarını dile getirerek, "Genel merkezimiz ve kardeş şubemizin desteğiyle bugün öğrencilerimize güzel bir sınıf kazandırıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere daha sonra mont hediye edildi.

Törene, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Türkiye Beyazay Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Emin Mülayim ile dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

AA