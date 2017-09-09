İşyerini temizlerken hastanelik oldular

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 19:23

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Melik Cabbar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motor tamircisinde çalışan 2 kişi yerdeki motor yağlarını temizlemek için tiner kullandı.

Tinerden etkilenen 2 çalışan zehirlenirken, vatandaşların olayı fark etmesi üzerine hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 2 çalışanı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sondakika.com)