İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 19 Mart 2018 Pazartesi 15:39

- İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsa Kızıldemir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mattiolo, Vali Abdullah Erin ile makamında bir araya geldi.

Mattiolo ziyarette, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Erin'e teşekkür etti.

Vali Erin de iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini belirtti.

AA

Erin, Büyükelçi Mattiolo'ya bakır fincan takımı hediye etti.

Mattiolo, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsa Kızıldemir'i de ziyaret etti.

Kızıldemir de ziyaretin anısına Mattiolo'ya Göbeklitepe'nin maketini hediye etti.