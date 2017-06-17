İtfaiye hızır gibi yetişti

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 03:37

Şanlıurfa'da polis uygulama noktasını görüp duran kamyona arkadan gelen iki kamyonun daha çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücülerden biri itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonrası sıkıştığı yerden ağır yaralı kurtarıldı. Uygulama noktasını görünce yol ortasında durduKaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa - Diyarbakır Karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre mercimek yüklü 21 GE 905 plakalı kamyonla Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelen Serdar O., şehir girişindeki uygulama noktasını görünce frene basıp durdu. Arkadan gelen Musa E.'nin kullandığı 06 GA 7922 plakalı kamyon da önceki kamyona çarptı. İki kamyonun çarpıştığını son anda fark eden 06 FV 4895 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Mehmet P. ise öndeki kamyonlara çarpmamak için manevra yaparak direksiyonu sağa çevirdi. Kabinin sürücü kısmı öndeki kamyona çarpan Mehmet P.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun arka kasası ise yerinde koparak yola fırladı.Sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkartıldıBariyerlere çarpıp durabilen kamyonun sürücüsü içeride sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazada yaralanan sürücülerden Musa E., sıkışan diğer sürücü kurtarılana kadar hastaneye gitmediAynı kazada hafif bir şekilde yaralanan bir diğer kamyon sürücüsü Musa E. ise sıkışan sürücü kurtarılana kadar ambulansa binmedi. tedavi olmayı da kabul etmeyen Musa E., diğer sürücü çıkartıldıktan sonra UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Uygulama noktasını gördüğü için yolda duran ve kazadan yara almadan kurtulan en öndeki kamyonu sürücüsü Serdar O. ise polis tarafında gözaltına alındı.Kaza nedeniyle uzun süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sondakika.com)