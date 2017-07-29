İyilik Atölyesinden Anlamlı Etkinlik

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 02:07

Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi ailelerin ve Sinop'un Boyabat ilçesinden gelen toprak sanayi işçisi ailelerin çocuklarını sosyal sorumluluk projesi kapsamında lunaparka götürerek gönüllerince eğlenmelerini sağladıklarını ifade etti.



İlk olarak Van'ın Erciş ilçesinde Ayşe Ünsal ile Cihat Albayrak tarafından kurulan İyilik Atölyesi'ni Çorum'da da iyilik gönüllüleri tarafından hayata geçirdiklerini aktaran Candan, tarım işçisi ailelerin çocuklarının kendilerinin misafiri olarak gördüklerini kaydetti.



Candan, "Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedik. Bu vatanda, bu bayrak altında olmanın onurunu birlikte paylaşıyoruz. Çorum'u böyle bir sürprizle hatırlamalarını ve memleketlerine dönünce bizleri unutmamalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(sondakika.com)