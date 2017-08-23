İzdivaçta Evlenen Caner'den Bomba İddia: Başka Erkeklerle Mesajlaştığını Gördüm

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 06:20

Esra Erol'un izdivaç programında tanışıp evlenen Caner Toygar ve eşi Berke Kentli'nin arası yine bozuldu. Caner Toygar eşi Berke Kentli'ye şiddet uyguladığı, karakolluk olduğu iddiasına "Şiddet, uygulamadım başka erkeklerle mesajlaştığını görünce telefonunu kırdım." diye yanıt verdi.

"ŞİDDET UYGULAMADIM"

Barışmalarının ardından umre için kutsal topraklara giden çiçeği burnunda çiftin, Caner'in Berke'ye şiddet uygulaması nedeniyle yeniden boşanmanın eşiğine geldiği konuşuluyor. Hatta, Berke'nin Caner'den şiddet gördüğü için İstanbul Esenyurt'ta bir karakola ifade verdiği iddia edildi. Caner ise hakkında çıkan "Eşine şiddet uyguladı" iddialarını kesin bir dille reddetti.

"BAŞKA ERKEKLERLE MESAJLAŞTIĞINI GÖRDÜM"

Toygar iddialara Instagram sayfasında yanıt verdi. Caner, "Normalde bu konuyla ilgili bir şey yazmayacaktım. Yine basında benimle ilgili 'Caner Berke'yi dövdü, adliyeye sevk edildi' diye haber yapılıyor. Evet, olayın poliskısmı doğru ama şiddet yok. Berke'nin ifadesinde polis soruyor 'darp var mı?' O da 'hayır darp yok' diyor. İfadesi elimde. Kendisi darp yok derken siz beni nasıl suçlarsınız? İfadesinde 'telefonumu kırdı, tehdit etti' diyor... evet, telefonu kırdım. Kırma nedenim; başka erkeklerle mesajlaşırken yakaladım. O an kargaşa oldu. 'Telefonu ver' demeye başladı. Telefonu fırlattım, bağırıştık." dedi.

(haberler.com)