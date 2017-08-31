İzmir'de bombalı saldırı 8 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2017 Perşembe 11:21

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.



CEZAEVİ SERVİS ARACI GEÇERKEN PATLADI



Olay saat 08.00 sıralarında, Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi Ahmet Piriştina Bulvarı'nda meydana geldi. Teröristler yol kenarındaki bir çöp konteynerine koydukları bombayı, Buca'nın Kırıklar Mahallesi'nde bulunan İzmir F Tipi Cezaevi'ne ait servis otobüsü geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi.



1'İ AĞIR, 8 KİŞİ YARALANDI



Çevredeki binaların camlarının bile kırıldığı patlamada, servis otobüsünde 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan şahsın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 yaralı özel bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, patlamada yaralanan diğer 4 yaralının ise Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildiği öğrenildi.



YARALILARDAN BİRİNİN AYAĞI KOPTU, BİRİ AĞIR YARALI



Bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GİTTİ



Polis patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI



İzmir'deki patlamaya ilişki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, hain saldırıyı nefretle kınadı, yaralılara Allah'tan acil şifaler diledi.



BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GİDİP BİLGİ ALDI



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise "Patlamanın olduğu 1401 sokaktayız. Emniyet güçlerinden bilgi alıyoruz. Emniyet çalışmalarını terör ihtimali üzerinde yoğunlaştırıyor" diye tweet attı, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.



(haberler.com)