İzmir'de okul müdürünün öldürülmesi

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 15:56

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, Diyarbakır, Siirt ve Cizre'de kınandı.

Siirt Öğretmenevi bahçesinde toplanan öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, sebebi ne olursa olsun, iki lise öğrencisinin okul yöneticisine karşı öldürme kastıyla hareket etmesinin, şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınadıklarını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Terör saldırıları sonucu şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenin acı, hüzünlü hatıraları hala yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştiriyor. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız."

-Diyarbakır

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitimciler adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş, "Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz." dedi.

- Cizre

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığı'nda bir araya gelen eğitimciler basın açıklaması yaptı.

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir." dedi.

AA