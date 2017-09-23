Ana Sayfa Kültür/Sanat İzol, 'Roza'yı Bu Kez İşçiler İçin İmzaladı

İzol, 'Roza'yı Bu Kez İşçiler İçin İmzaladı

İşadamı, yazar Hamit İzol, ’Roza’ adlı kitabını bu kez bir firmanın ’Baba beni öldürme’ projesi kapsamında işçiler için imzaladı.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
İzol, 'Roza'yı Bu Kez İşçiler İçin İmzaladı

Şanlıurfa'nın en büyük aşiretlerinden İzol Aşiretinin önde gelen isimlerinden  Hamit İzol, 'Roza' adlı kitabını bu kez bir firmanın 'Baba beni öldürme' projesi kapsamında işçiler için imzaladı.

Mersin'deki bir firma, toplumun kanayan yarası olan töre cinayetlerine 'dur' demek amacıyla hazırladığı 'Baba beni öldürme' projesi kapsamında, turizmci işadamı-yazar  Hamit İzol tarafından kaleme alınan, 'Roza' adlı kitabı çalışanlarına hediye etti. Kitabın yazarı  Hamit İzol'un da katıldığı programda, töre cinayetlerinin oluşturduğu toplumsal tahribatların anlatıldığı kitap, firma çalışanlarına dağıtıldı.

Türkiye'de aslı astarı olmayan iftiralar ile öldürülen bir çok genç kız olduğunu söyleyen İzol, "Burada çalışan arkadaşlarımız Roza'yı okuduktan sonra görecekler ki, onların hayatını, hepimizin hayatını ve geçmişini anlatan bir kitap. Geçmişte çektiğimiz acıları, töreye kurban giden genç kızlarımızı anlatıyoruz. Bunu okuduğunuz zaman inanıyorum ki, gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. O zaman bu projeyi takdir edeceksiniz. Bu bir kültür meselesi. Sadece Doğu'da değil, İç Anadolu'da,  Karadeniz'de de yaşanıyor bunlar. Bu eğitimle alakalı bir konu. Hiçbir baba, evladı için ölüm kararını içi rahat bir şekilde veremez. Mahalle baskısı, namus baskısı altında bu emri niye verdiğini de bilmez" dedi.

İzol, daha sonra Roza adlı kitabını firma çalışanları için imzaladı.

 

 

kaynak: sondakika.com

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Karadenizli gazeteciler Şanlıurfa’yı gezdi

Karadenizli gazeteciler Şanlıurfa’yı gezdi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık