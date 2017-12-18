Jandarma sınır ötesinde de teröre geçit vermiyor

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 12:23

Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan Jandarma Genel Komutanlığının bomba imha ekibi, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Çobanbey (Rai) beldesinde özel eğitimli bomba arama köpekleriyle çeşitli cins ve ebatlarda 10 bin 438 mühimmat belirleyerek infilak ettirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusunca terör örgütlerinden arındırılan Halep'in Çobanbey bölgesinde hayat normale dönüyor. Ülkenin farklı noktalarında terörden kaçan Türkmen ağırlıklı nüfusun yerleştiği bölgede altyapı hizmetleri Türkiye'nin desteğiyle hızla yenilenirken, çarşı pazarda ise hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin danışmanlık desteğiyle emniyet ve adliye teşkilatının oluşturulduğu beldede aralarında kadınların da bulunduğu 460 polis memuru görev yapıyor. Şehir içi güvenlik ve asayişin yanı sıra terörle mücadelede de görevlendirilen polislere, Jandarma Genel Komutanlığının alanında uzman personelince bomba tespit ve imha eğitimi de veriliyor.

Türkiye'nin farklı birliklerinden seçilen jandarma personeli, görevlendirildiği bölgede terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeyken yerleştirilen el yapımı patlayıcıların düzenli olarak tespiti ve imhasına yönelik faaliyette bulunuyor.

- Dedektör köpekler tespit ediyor

Jandarma personeline en büyük yardımı ise eğitmenleriyle beraber bölgede görev alan bomba tespit köpeği "Hece" ile mayın dedektörü "Elma" sağlıyor. Jandarma timiyle göreve çıkan dedektör köpekler, teröristlerin ağaç altları, tarla, bordür taşları ve yollara tuzakladıkları el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit ederek, hareketleriyle ekibi uyarıyor.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan jandarma personeli, yerini ve cinsini tespit ettikleri patlayıcıların bağlantılarını iptal ettikten sonra "kontrollü patlatma" yapıyor. Şu ana kadar füzenin yanı sıra el yapımı patlayıcının da arasında olduğu çeşitli cins ve ebatlarda 10 bin 438 mühimmat ile 5 canlı bomba yeleğini imha eden ekipler, bölgenin güvenli bir ortama kavuşmasına katkı sağladı.

- Ekipte Suriyeli polisler de var

Bölgenin huzur ve güvenini sağlayan ekip aynı zamanda polis teşkilatında görevli personel arasında yetenekli olanları seçerek mühimmat tespiti ve imhası konusunda görevlendirmek üzere eğitime alıyor.

Bu alandaki temel eğitimi tamamlayarak, yeterlilik testinden de geçen Suriye uyruklu 2 polis memuru jandarma birliğiyle hareket ederek, Türk meslektaşlarının kontrolünde vatanlarının emniyetini sağlıyor.

Bölgede tespit edilen mühimmatın bulunması ve imhası konusunda kendini geliştiren Suriye uyruklu bomba imha polisleri, verilen görevleri de icra ediyor.

AA