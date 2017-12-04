Jandarma'dan İyi Dersler Şoför Amca Projesi

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 18:50

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında Türkiye genelinde uygulanmak üzere, Ağustos 2014’te iş birliği protokolüyle, Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında yürütülen “ İyi Dersler Şoför Amca Projesi” ile taşımalı eğitim sisteminde görevli şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu proje kapsamında, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden formatör eğitimi almış iki personel tarafından, 04 Aralık 2017 günü 09.00-16.00 saatleri arasında her ilçeden bir Jandarma Trafik Tim personeline ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli bir personele Eğitici Eğitimi verilmiştir.

Eğitici Eğitimine Şanlıurfa iline bağlı ilçelerden toplam yirmi altı (26) personelin katılımı sağlanmış ve belli bir program çerçevesinde icra edilen eğitim sonunda, Eğitici Eğitimi alan personele okul servis şoförlerinin eğitiminde kullanılmak üzere eğitim konularının yüklü olduğu USB flash bellekler ile eğitim yardımcı malzemeleri dağıtımı yapılmıştır.

Şoför eğitimleri 18-22 Aralık, 25-29 Aralık 2017 ile 01-05 Ocak 2018 ve 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında, her ilçede belirlenen eğitim salonlarında eğitici eğitimi almış personel tarafından icra edilecektir.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, Şanlıurfa genelinde toplu öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araç şoförlerinin eğitimine önem verilmekte ve denetimleri aralıksız sürdürülmektedir.