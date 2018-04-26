Jandarmanın müdahalesi soruşturmalık oldu

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 20:06

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında meydana gelen kavga sonrası jandarmanın köylülere sert müdahalede bulunma görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Şanlıurfa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Cumhuriyet savcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.



İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "25.04.2018 Tarihinde ilimiz Harran ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında meydana gelen taşlı ve sopalı saldırı olayına müdahaleye giden Jandarma Görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olay ile ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen Müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 şahsın gözaltında tutulduğu olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Adli Soruşturma da devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



Kaynak AJANS URFA