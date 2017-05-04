Jetnet İnternet'ten devasa kule inşaatı

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 23:08

Şanlıurfa'nın BTK Lisanslı tek internet sağlayıcı firması jetnet internet Şanlıurfa Merkezdeki müşterilerine daha hızlı ve kapsama alanı geniş erişim için devasa kule dikiyor.

Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinde de internet hizmeti veren firma, Şanlıurfa'da 4000'den fazla aboneye hizmet veriyor.

Özellikle, telekom altyapısının olmadığı bölgelerde 8 megabitten, 100 GBit hızlara kadar kablosuz internet aboneliği ve hizmeti sağlayan firma, Şanlıurfa Akabe Toki mevkiinde şehrin tüm noktasına internet erişimini sağlayacak kule inşaatına başladı.

Firma yetkilisi Hasan Tarhan Urfa Haber'e yaptığı açıklamada:

" Firma olarak 5 yıldır Şanlıurfa'lılara internet alt yapısının olmadığı bölgelere internet erişimini götürerek hizmet veriyoruz. Ağırlıklı kablosuz sistem kullandığımız için, şehir merkezinde daha güçlü kapsama alanı sağlamak için, Akabe Toki mevkiinde, şehrin en yüksek noktası olan bölgeye 150 bin liralık bir yatırımla yaklaşık 50 metre yüksekliğinde çelik kule kuruyoruz.

Kulemizin kurulması yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacak. Tamamlanacak bu kule ile abonelerimize daha hızlı daha rantabl internet erişimini sağlamış olacağız."

Tarhan ayrıca verdiği bilgilerde vatandaşların kendilerini özellikle, 7 - 24 verdikleri müşteri hizmetleri taahüt, adil kota, gibi şartları öne sürmeden abonelik aldıkları için tercih edildiklerini her geçen gün abone sayılarının yükseldiği ifade etti.

Dileyen vatandaşlar Jetnet İnternet'in http://www.jetnetinternet.com.tr/ adresinden başvuru yapabiliyor, her türlü bilgiye ulaşabiliyor.