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Kaçak sigara operasyonu

Bir otomobilin far ve sinyal bölümleri ile kapısına gizlenmiş bin 621 paket kaçak sigara ele geçirildi

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:03
Kaçak sigara operasyonu

Siirt'te bir otomobilin far ve sinyal bölümleri ile kapısına gizlenmiş bin 621 paket kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Z.A. isimli şahsın Şırnak'tan temin ettiği kaçak sigaraları Siirt'e getirerek satacağı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Z.A'nın kullandığı otomobil eski Eruh yolu üzerinde durduruldu.

Yapılan aramada otomobilin far ve sinyal gibi bölümleri ile kapısına gizlenmiş bin 621 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 22 bin 694 lira idari para cezası uygulandı, söz konusu kaçakçılıkla ilgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na gönderilmek üzere tutanak düzenlendi.

Ayrıca 2 bin 220 lira trafik cezası uygulanan otomobil de 15 gün trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

 

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