Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Kaçak kesim yaptıkları iddiasıyla 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 1 Mart 2018 Perşembe 11:51
Kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir kaçak tavuk kesimhanesinde yapılan denetimlerde, kesilmiş ve paketlenmeye hazır 640 kilogram tavuk ile kesilmek üzere olan 86 canlı tavuk ele geçirildi.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Çaybaşı Mahallesi Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde kesimhane olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan kontrollerde, kesilmek üzere 86 canlı ve paketlenmeye hazır vaziyette 640 kilogram da kesilmiş tavuk ele geçiren zabıta ekipleri, kesilmiş tavuk etleri ile 86 canlı tavuğu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Suriye uyruklu kişilerin işlettiği tespit edilen iş yerinin ev olarak kiralandığını belirleyen jandarma ekipleri, kaçak kesim yaptıkları iddiasıyla 4 Suriyeli ile ev sahibini gözaltına aldı.

Ekipler, kaçak kesim yapılan evi ise mühürledi.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık