KADEM Urfa Temsilciliği Açıldı

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2017 Cumartesi 18:56

Açılışta konuşan KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, derneğin tüm Türkiye genelinde ilgi ile karşılandığını söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı. Derneğin Türkiye'deki 28. il temsilciliğinin açılışına KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Güngör Azim Tuna ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yaparak KADEM'in Türkiye'de kadınlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını belirten KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Türkiye'nin dört bir tarafında yeni merkezler kuruyoruz. Esasında da Türkiye'nin demokrasi unsurlarından biri olan kadınlarımıza hak ettiği değeri vermeye çalışıyoruz. Kadınları ile birlikte kalkınan bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlar olarak ülkemizin gelişmişliğine katkı sunmak için bu misyona ortak oluyoruz. Dernek olarak da bir yandan kadını güçlendirirken bir yandan da demokrasiyi ilmek ilmek örüyoruz. Sivil toplumun gücüne yürekten inanan biri olarak bürokraside, siyasette ve akademide yapılamayan şeylerin sivil toplum kanadında yapıldığının farkındayız. İşte bu güce kadın olarak katkıda bulunmak için bugün 28. şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni temsilciliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

BAKAN KILIÇ: GELECEĞE KADINLARIMIZ İLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ

AK Parti hükümetinin her zaman kadının yanında yer aldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, "Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine koşacağımız yolda en önemli gücümüzü oluşturan kadınların toplum içerisindeki ve aynı zamanda siyasal alandaki çalışmaları içerisinde daha iyi bir şekilde temsil edilmeleri için gece gündüz demeden çalışan KADEM'in Şanlıurfa Temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Toplumların yetişmesi ve gelişmesi için doğrudan etkili olan kadınlarımızın bir araya gelerek, ülkemizin bu ilerleyişine katkı sunmaları hepimizi çok mutlu ediyor. Tüm bu vesile ile KADEM'e çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ

Açılışta yaptığı konuşmasında Şanlıurfa'da kadınlara yönelik sosyal projeleri birer birer hayata geçirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise "Kadınların hem haklar anlamında hem de topluma yön vermesi konusundaki mücadelesinde güçlenmesi çok önemlidir. Demokrasinin de gelişmesi açısından kadının aktif olması gerekir. Şanlıurfa kadınına güvenen bir kadro olarak yerel anlamda da kadınlara gereken önemi veriyoruz" şeklinde konuştu.

VALİ TUNA: KADINLARIMIZ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMIŞLARDIR

Daha sonra kürsüye gelerek 15 Temmuz sürecinde kadınların mücadelesine değinen Vali Güngör Azim Tuna da, "Yan yana geldiklerinde çok şey ifade eden kadın ve demokrasi kavramları 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkma noktasında kendini göstermiştir. 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte demokrasisine sahip çıkan kadınlarımız, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü ve insan hakları temel özgürlüklerinin en güzel örneğini göstermişlerdir" dedi.

Ardından tüm katılımcılara teşekkür eden KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Vildan Polat ise tüm kent kadınlarını derneğe davet etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte kurdele kesimi yaparak dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirdi.