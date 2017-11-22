Giriş Tarihi: 22 Kasım 2017 Çarşamba 10:28

KADEM’den Şanlıurfalı 50 kadına girişimcilik eğitimi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilciliği,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Şanlıurfa İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şanlıurfa İl MüdürlüŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sertifika töreni ve seminere, ŞUTSO Kayyum Heyeti Üyesi Hasan Fehmi Hayırlı, Meclis Üyesi Halil Peltek, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, Eğitmen Rafet Yılmazoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un eşi Adile Demirkol, Anadolu İnternet Yayıncıları Derneği (ANİYAD) Başkanı Ahin Güneş ile davetliler katıldı.



Program, KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Vildan Polat’ın açılış konuşmasıyla başladı. Vildan Polat, KADEM Şanlıurfa İl Temsilciliği olarak gerçekleştirdikleri eğitimlerle kadınların toplumdaki pozisyonlarını yeniden şekillendirmeyi hedeflediklerini vurguladığıaçılış konuşmasında, şunları kaydetti: “KADEM Şanlıurfa İl Temsilciliği olarak geliştirdiğimiz çözümlerle, kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek, sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta da aktif birey olmalarını sağlamak, iş hayatına katılımlarını arttırmak üzere ŞUTSO, KOSGEB, İŞKUR iş birliğiyle KADEM Şanlıurfa olarak 50 kadına Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdik. Bundan sonraki süreçte kursiyerlerimizin takibini yapıp destek olmaya devam edeceğiz”dedi.



Vildan Polat konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizdeki mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş hayatında kadını var etmek, önemli bir unsurdur. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eğitimi ile kadınlarımızın toplumdaki pozisyonlarını yeniden şekillendirmeyi hedefledik. Kendi ticari hayallerini gerçekleştirmek üzere bize başvuran 50 kadın girişimcimize 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdik. Bu eğitimle girişimcilerimiz; girişimcilik, iş fikri bulma, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim organizasyonu, finansman planı hazırlama eğitimi verdik. Başarılı olan ve bu sertifikayı almayı hak kazanan kursiyerlerimiz, KOSGEB’den 50 bin TL hibe alabilecek. Bu eğitim programımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen ŞUTSO, KOSGEB ve İŞKUR’a teşekkür ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.



KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Vildan Polat’ın konuşmasının ardından KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, KOSGEB hibe ve destekleri konusunda detaylı bir konuşma gerçekleştirdi. KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy’un konuşmasının akabinde, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dilşah Öztürkmen’in Moderatörlüğünü yaptığı İş’te Kadın isimli seminere geçildi. Seminerde örnek girişimciler Gurbet İz ve Feride Candemir iş yaşamlarıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Seminer sonrasında ise Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde başarılı olan girişimcilere sertifikaları verildi.

Program, sertifika dağıtımından sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.