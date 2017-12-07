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Kadın Yolcu Otobüste İntihara Kalkıştı

Diyarbakır'dan bindiği otobüste ilaç içip intihar etmek isteyen kadın yolcu, Şanlıurfa'da hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 06:33
Kadın Yolcu Otobüste İntihara Kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmekte olan 38 yaşındaki adı açıklanmayan kadın, otobüs hareket ettikten sonra iddiaya göre ailesi olduğu kişilerle cep telefonuyla konuştuktan sonra yanında bulunan haplardan topluca yuttu. Kadın yolcunun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden diğer yolcular durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine 72 EF 333 plakalı otobüsün sürücüsü, ŞanlıurfaTerminali'ne girdi. Baygınlık geçiren geçen kadın için olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, otobüste ilk müdahalede bulunduğu kadını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ailevi nedenler yüzünden intihara kalkıştığı ileri sürülen kadın için polis soruşturma başlattı.

 

(sondakıka.com)

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