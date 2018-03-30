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Kadınların izdihamında korku dolu anlar

Şanlıurfa’da indirimi duyan kadınlar akın ettikleri mağazada izdihama neden oldu.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 10:32
Kadınların izdihamında korku dolu anlar

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yeni açılan bir halı mağazası indirim yapacağını duyurdu. Mağazanın önünde toplanan kadınlar, kepenklerin açılmasıyla birlikte içeri girmeye çalıştı. Yüzlerde kadının bir anda mağazaya girmeye çalışması izdihama neden olurken, yanında çocuklarını da getiren kadınlar, mağazaya girmeyi bırakıp çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Yere düşen çocuğunu kalabalığın arasında almaya çalışan kadının yaşadığı korku, sesine ve yüzüne yansıdı.

 

Öte yandan, kadınların arasında kalarak ezilme tehlikesi geçiren çocuklar ise canlarını kurtarmak için çığlık attı. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

 

 

 

iha

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