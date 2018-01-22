Kağıt ve kalem kullanmadan dört işlem yapıyor

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:15

Diyarbakır'da yaşayan üstün zekalı 10 yaşındaki Abdurrahman Cırık, zihnini adeta hesap makinesi gibi kullanıyor.

Polis memuru baba Nuhit ve anne Neşe Cırık, oğulları Abdurrahman'ın 5 yaşındayken sayılara olan ilgisini fark etti. Çocuklarının bu yönünün gelişmesini sağlayan Cırık ailesi, daha sonra üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilerek eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) yaptığı sınavda Abdurrahman'ın üstün zekalı olduğunu belirledi.

Üstün zekası sayesinde özel bir okulda burslu okuyan Abdurrahman, ayrıca BİLSEM'de de eğitim görüyor. Ailenin çabası ve aldığı eğitimle matematik işlemlerinde kendisini geliştiren Abdurrahman, kalem kağıt kullanmadan 10 basamaklı iki sayıyı 40 saniyede topluyor, 10 basamaklı iki sayıyı 1 dakikada çarpıyor.

Zihinsel matematikte kendini geliştirerek 5 yaşından bu yana yurt içi ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Abdurrahman, ileride matematik profesörü olmak istiyor.

ABD'de 2016'da düzenlenen ve 27 ülkeden 128 yarışmacının katıldığı "Memoriad Las Vegas Dünya Beyin Olimpiyatları"nda 12 yaş altı çocuklarda dünya 10. olan Abdurrahman, 2020'de Dubai'de yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.

- "Matematiğe büyük bir yeteneği var"

BİLSEM Müdür Yardımcısı ve matematik öğretmeni Sait Atlı, AA muhabirine, merkeze devam eden bütün çocukların özel yetenekli olduğunu belirterek, onların yetenek alanlarını keşfetmek ve üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların yetenek alanlarının matematik, felsefe, tarih, fizik ve astronomi olabildiğini, Abdurrahman'ın da özel yeteneğini belirlemiş bir öğrenci olduğuna dikkati çeken Atlı, "Matematiğe büyük bir yeteneği var. Zihni özellikle soyut düşünmeye çok uygun. Sayılarla, işlemlerle, matematiksel kavramlar konusunda çok iyi." dedi.

Matematiğin insan zekasının ürettiği en büyük sanat eseri olduğunu dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Çünkü tamamen sayılarla bir şeyler ispatlamaya çalışıyorsunuz. Abdurrahman da inşallah ülkemizi matematik alanında temsil edecek güzel çalışmalar yapacak. İleride onu bir matematikçi olarak görmek istiyoruz. Harikulade ötesi 4 işlem yeteneğine sahip. Zihinden çarpma, toplama, sayıları hafızasında tutma gibi yetenekleri mevcut. 10 haneli bir sayıyı belki benim ya da normal bir matematik düzeyi iyi olan bir insanın 10, 20 dakikada belki yarım saat uğraşıp çözebileceği soruları 1 dakikanın altında kısa bir sürede çözebiliyor."

Atlı, özellikle 2 basamaklı sayılardan sonra zihinden çarpmanın çok zorlaştığını, insan zihnini çok fazla yorduğunu vurgulayarak, Abdurrahman için bunların söz konusu olmadığını vurguladı.

Abdurrahman'ın çok kısa sürede 10 haneli sayıları zihninden çok rahat bir şekilde toplayabildiğini, çarpma işleminde de 5-6 haneli rakamları çok rahat bir şekilde çarpabildiğini ifade eden Atlı, matematiksel yönü güçlü olan Abdurrahman'ın yaşıtlarına göre matematikte çok farklı bir kabiliyete sahip olduğunu anlattı.

Atlı, "Abdurrahman ile çalışmak bizim için büyük bir zevk. Merkez için büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

- "Çok hareketli bir çocuk"

Anne Neşe Cırık da oğlunun 5 yaşından bu yana sayılarla ilgilenmeyi, kitap okumayı, müzik dinlemeyi ve piyano çalmayı çok sevdiğini, 5 yaşındayken başka çocuklardan farklı alanlara yönelmesi, sayılarla ilgili olması, her şeyden çok çabuk sıkılması sonucu durumunu fark ettiklerini söyledi.

Oğlunun yemek yerken bile yerinde duramayan bir çocuk olduğunu dile getiren Cırık, kitap okurken bile ayaklarını havaya kaldırdığını ve sürekli hareket halinde olduğunu, bu durumunun kendilerini çok yorduğunu belirtti.

Okulunda çok başarılı olan Abdurrahman'ın girdiği sınavlarda sürekli birinciliği elde ettiğini bildiren Cırık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmesi için çok fedakarlık yaptık. İçindeki yeteneğini geliştirmesini sağladık. Çocuk gelişimi bölümü mezunuyum. Teorik olarak gördüklerimi uyguladım, bunun faydalarını da gördüm. Sayılarla ilgilendiğini görünce bu yeteneğinin gelişmesi için ortam oluşturdum. Aileler, 'çocuğumuz yaramaz, hareketli' diye şikayet etmesin. Çocuklarıyla ilgilensinler. Hareketli çocukların daha zeki olduğunu düşünüyorum. Hareketli çocuk annesi olmak kolay değil. Biraz sabırlı olmak gerekiyor."

- "İlkokuldaki eğitim ona göre düşük kalıyordu"

Baba Nuhit Cırık ise oğlunun 5 yaşında ilk defa ülke genelinde düzenlenen mental aritmetik yarışmasında kendi yaş grubunda Türkiye birincisi olduğunu, bunun ardından oğluyla daha fazla ilgilenmeye başladıklarını kaydetti.

Abdurrahman'ın 5 yaşından itibaren girdiği yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiğini bildiren Cırık, yarışmalarda başarısından çok yarışmaları araç olarak kullanarak kendisini geliştirmesini sağladıklarını anlattı.

İlkokulda ona uygun eğitim veren okulun Diyarbakır'da bulunmadığını dile getiren Cırık, şöyle dedi:

"İlkokuldaki eğitim ona göre düşük kalıyordu. Bu nedenle biz sürekli onunla ilgilendik. Ödevleri yaparken sadece sınıfındaki diğer öğrencilerde 'Abdurrahman ödev yapmamış, öğretmen onu kayırıyor.' düşüncesi oluşmasın diye ödevlerini yaptık. Çünkü ödevleri onun seviyesine göre değildi."

Oğlu ile matematikte gelişmesi için mega ve mental aritmetik alıştırmaları yaptıklarını, toplama, çarpma, zihinsel toplama ve çarpma çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Cırık, sürekli zeka kitaplarından sorular çözdüklerini anlattı.

- Piyano çalmayı evde geliştirdi

Notaları müzik öğretmeninden öğrendiğini aktaran Cırık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha sonra piyano çalmayı evde geliştirdi. En önemli özelliği kıvrak bir zekaya sahip olmasıdır. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 10'un üzerinde yarışmaya katıldı. ABD'de Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Beyin Olimpiyatlarında 27 ülkeden 128 beyin sporcusu vardı. 12 yaş altında 10. oldu. Matematik profesörü ve dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyor. 2020'de Dubai'de bir yarışma düzenlenecek. Ona hazırlanıyor. Onun ileride iyi bir yere geleceğini düşünüyoruz. Potansiyelinin geliştirilmesini ve üreten bir birey olmasını istiyoruz."

Abdurrahman Cırık da en iyi dersinin matematik olduğunu, 10 basamaklı sayıları 40 saniyede toplayabildiğini, 10 basamaklı 2 sayıyı da 1 dakikada çarpabildiğine işaret etti.

Katıldığı yarışmalarda toplama, çarpma, hafızada sayı tutma gibi etkinlik yaptığını belirten Abdurrahman, her gün düzenli çalıştığını söyledi.

Matematik ve müziği çok sevdiğini anlatan Abdurrahman, "Matematik profesörü olmak ve yeni bir matematik terimi bulmak istiyorum. Diğer derslerim de çok iyi. Müzik ve matematiği birbirine benzetiyorum. Aralarında bir uyum var. Her iki alan da ilgimi çekiyor." dedi

AA