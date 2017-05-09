Kahraman Esnaf Ödüllendirildi

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 16:58

Şanlıurfa Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun ve beraberindekiler, merkez Haliliye ilçesinde bir binanın birinci katında balkondan düşen çocuğu havada yakalayan esnaf Mehmet Tapşık'ı ziyaret etti.



Altun, çocuğu kurtarmasından dolayı bakkal Tapşık'ı kutlayarak, bakır işlemeli saat hediye etti.



Burada gazetecilere açıklama yapan Altun, bakkal esnafının, mahallelinin her zaman güvenebileceği kişiler olduğunu söyledi.



Esnafın her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu belirten Altun, "Kur'an-ı Kerim'de 'Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir' ayeti de var. Beyefendiliği, dürüstlüğü ve kahramanlığıyla üyemiz Mehmet Tapşık ile gurur duyuyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için de bütün aileleri uyarıyoruz." dedi.



Tapşık da kurtarma çabasını insani bir görev olarak gördüğünü belirterek, "O anda bir abla bana seslendi. Ben de çocuğun olduğu yere gittim. Çocuğun balkondan düşmesiyle, 3-5 arkadaşla birlikte onu havada tutuşumuz, kurtarışımız bir mucize gibi oldu. Çocuk yara almadan, sağ salim kurtulduğu için Allah'a şükür ediyoruz." diye konuştu.



Şanlıurfa'da 4 gün önce, merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katından düşen 3 yaşındaki E.Ç, çevredeki esnaf tarafından havada yakalanmış, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

(sondakika)