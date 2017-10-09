Kalça ve Diz Kireçlenmesinde PRP Tedavisi

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2017 Pazartesi 11:49

Ancak bugün ilerleyen tıbbi tedavi yöntemleri arasına bir yenisi daha eklenerek kişilere PRP tedavisi uygulanmakta ve hastalar şikayetlerinden kurtulmaktadırlar.

PRP tedavisi bugün aslında özellikle güzellik sektöründe ve saç dökülmesi şikayetlerinden kullanılan bir tedavi yöntemi olarak görülse de kireçlenme tedavilerinde de uygulanana başarılı bir tedavi yöntemidir.

PRP tedavisinde trombositten zengin plazma kişinin kendi kanından elde edilir ve yine kişinin kendisine enjekte edilir. Doğal bir ilaç olan bu trombositten zenginleştirilmiş plazma kireçlenmenin olduğu bölgeye eklemin durumuna bir hafta ya da bir ay arasında değişen bir tedavi süresine göre üç kere uygulanır.

Uygulama yapılmadan önce kişiden alınan kan santrafüş işleminden geçirilir ve kırmızı renginden arındırılarak sadece trombositten zenginleştirilmiş beyaz kısmı kullanılmak üzere ayrılır.

Ancak eklem bölgesine enjekte edilen doğal sıvı el yordamı yöntemi ile değil ultrason görüntüleme sistemi ile hastaya enjekte edilmelidir. Aksi takdirde sıvı eklem bölgesinin dışına enjekte edilmiş olabilir ve hiçbir işe yaramaz. PRP enjeksiyonundan sonra hastada iyileşme süresi 5-6 hafta gibi bir zaman alır. Uygulamanın etkisini göstermesi kişideki eklem ağrılarının azalmaya başlamasıyla meydana çıkar ve kişi kalça kemiğini rahat hareket ettirmeye başlar. Ancak kişi PRP uygulaması aldıktan sonra tedavi sürecini fizik tedavi uygulamasıyla desteklediği takdirde daha iyi sonuçlar alabilmektedir. Tedavi bittikten sonra kişi ağrısız bir hayata geri dönerken bundan sonrasında ise eski hayatında yapmış olduğu hataları yapmamaya dikkat etmelidir. Aksi takdirde kireçlenme ağrıları yeniden nüks edebilir ve yeniden bir tedavi süreci başlatılması gerekir. Daha detaylı bilgi Romatem Fizik Tedavi Hastaneleri sitesinde mevcuttur.