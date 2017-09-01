Kamptaki Suriyeliler Savaşın Bitmesi İçin Dua Etti

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2017 Cuma 16:33

Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan ve Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde barınan Suriyeli mülteciler bayramı namazını çadırların arasında kıldı. Namaz öncesinde tekbir getirilerek, salavatı şerife okundu. Çadırların arasında saf tutan yaklaşık 2 bin kişi bayram namazı kıldı.



"KENDİMİZE GELELİM VE İSLAM'A SAHİP ÇIKALIM"



Namazın ardından bayram hutbesi okuyan imam, "Birlik olalım, kardeş olalım ve birbirimizi sevelim. Müslümanlar olarak İslam'a yeterince sahip çıkamıyoruz. İslam'a sahip çıkamamanın faturasını ödemekteyiz. Bu hal devam ederse asla ülkemize dönemeyiz. Tekrar değerlerimize dönerek İslam kimliğimize dönmeliyiz. Bu dağınık ve kendimizden uzaklaşma bizleri darmadağın etmektedir. Kendimize gelelim ve İslam'a sahip çıkalım. Ey Allah'ın kulları kardeş olalım" ifadelerine yer verdi.



Ülkelerindeki savaşın son bulması için hep birlikte dua eden Suriyeli mülteciler, daha sonra birbirlerinin bayramlarını kutladı.



(sondakika.com)