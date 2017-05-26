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Kan Davalı Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'nın 2 büyük aşiretinden olan Kırvar ile Hadidi aşireti arasındaki husumet, barış yemeği ile son buldu.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma 18:55
Kan Davalı Aileler Barıştırıldı

 Şanlıurfa'nın 2 büyük aşiretinden olan Kırvar ile Hadidi aşireti arasındaki husumet, barış yemeği ile son buldu.  Şanlıurfa'nın  Viranşehir ilçesinde yaklaşık bir yıl önce yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Kırvar ile Hadidi aşireti arasındaki kavganın kan davasına dönüşmemesi için Seydi Eyyüpoğlu ve Kırvar aşireti ileri gelenlerinden Ahmet Kıvrar girişimde bulunarak husumeti sonlandırdı.

Husumet bugün verilen barış yemeği ile son buldu.Özel bir mekandaki barış yemeğine  Şanlıurfa Valisi  Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl  Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu,  AK Parti Milletvekilli  Halil Özcan,  AK Parti eski  Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu,  AK Parti İl Başkanı  Zeynel Abidin Beyazgül ve her iki aşiretten çok sayıda vatandaş katıldı.Barış yemeğinde konuşan Vali Tuna, "Böyle güzel ve mübarek bir günde Şanlıurfamızda peygamberler şehrimizde güzel bir olaya şahitlik ediyoruz.

Kırvar ve Hadidi aşiretlerine mensup Başkurt ve Dolaş aileleri arasında vuku bulmuş bir kavganın barışla sonuçlanması olayına tanıklık ediyoruz. Emeği geçen herkese ve aile fertlerinin hepsine teşekkür ediyorum" dedi.İki ailenin temsilcileri el sıkışarak barışırken davetlilere ise yemek ikram edildi.

 

 

(sondakika.com)

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