Kan Davalı Aileler Barıştırıldı

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma 18:55

Şanlıurfa'nın 2 büyük aşiretinden olan Kırvar ile Hadidi aşireti arasındaki husumet, barış yemeği ile son buldu. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık bir yıl önce yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Kırvar ile Hadidi aşireti arasındaki kavganın kan davasına dönüşmemesi için Seydi Eyyüpoğlu ve Kırvar aşireti ileri gelenlerinden Ahmet Kıvrar girişimde bulunarak husumeti sonlandırdı.

Husumet bugün verilen barış yemeği ile son buldu.Özel bir mekandaki barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, AK Parti Milletvekilli Halil Özcan, AK Parti eski Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve her iki aşiretten çok sayıda vatandaş katıldı.Barış yemeğinde konuşan Vali Tuna, "Böyle güzel ve mübarek bir günde Şanlıurfamızda peygamberler şehrimizde güzel bir olaya şahitlik ediyoruz.

Kırvar ve Hadidi aşiretlerine mensup Başkurt ve Dolaş aileleri arasında vuku bulmuş bir kavganın barışla sonuçlanması olayına tanıklık ediyoruz. Emeği geçen herkese ve aile fertlerinin hepsine teşekkür ediyorum" dedi.İki ailenin temsilcileri el sıkışarak barışırken davetlilere ise yemek ikram edildi.

(sondakika.com)