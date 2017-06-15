Kanala Düşen Köpek Kurtarıldı

anlıurfa'nın Siverek ilçesinde atık su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fırat Mahallesi'nde atık su kanalına düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kanaldaki köpek çıkarıldı.
İtfaiye görevlileri, süt verdiği köpeği itfaiye müdürlüğüne götürdü.
anlıurfa'nın Siverek ilçesinde atık su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fırat Mahallesi'nde atık su kanalına düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kanaldaki köpek çıkarıldı.
İtfaiye görevlileri, süt verdiği köpeği itfaiye müdürlüğüne götürdü.
(sondakikacom)