Ana Sayfa Urfa Haberleri Kanala Düşen Köpek Kurtarıldı

Kanala Düşen Köpek Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atık su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2017 Perşembe 09:02
Kanala Düşen Köpek Kurtarıldı

anlıurfa'nın Siverek ilçesinde atık su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fırat Mahallesi'nde atık su kanalına düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kanaldaki köpek çıkarıldı.

İtfaiye görevlileri, süt verdiği köpeği itfaiye müdürlüğüne götürdü.

anlıurfa'nın Siverek ilçesinde atık su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fırat Mahallesi'nde atık su kanalına düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kanaldaki köpek çıkarıldı.

İtfaiye görevlileri, süt verdiği köpeği itfaiye müdürlüğüne götürdü.

 

(sondakikacom)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık