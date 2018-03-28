Kanser tarama testlerinden ücretsiz yararlanılabilir

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 00:08

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Sait Avar, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirterek, kanser tarama testlerinin ücretsiz yapıldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğince "Mart Ayı Bağırsak Kanseri Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Sait Avar, sağlık merkezlerinde 30 yaş üstü kadınlara rahim ağzı kanseri, 50 yaş üstü erkeklere kolon kanseri, 40 yaş üstü kadınlara da meme kanseri tarama testlerinin ücretsiz yapıldığını söyledi.

Kanserde erken teşhisin önemini vurgulayan Avar, kanser tarama testlerinin ücretsiz yapıldığına işaret etti.

Avar, "Yaşam tarzı kanser hastalıklarında çok önemli. Sağlıklı yaşam ile yeme, içme ve hareket konusunda değişikliğe gitmemiz lazım. Günde en az 10 bin adım atmamız lazım." diye konuştu.

Yürüyüş yapmak için spor kıyafet giyilmesine de gerek olmadığını söyleyen Avar, rahat bir ayakkabı ve günlük kıyafetle de yürüyüş yapılmasının mümkün olduğunu aktardı.

Etkinlikte Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci tarafından kansere karşı mücadele ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkan Süleyman Serdar Budak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

AA