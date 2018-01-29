Kanserden Korunmak İçin 20 Önlem

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:13

Kanser, ülkemizde ve dünyada ölümlerin en yaygın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Kimyasal maddelere maruz kalmak, sigara ve alkol tüketmek, stres ve sağlıksız beslenmek, kanser vakalarının artmasına neden oluyor. Bu dış etkenlerden uzak durularak kanser riski azaltılabilir mi? Uzmanlar yaşam tarzı değişikliğinin kanser riskini azalttığını söylüyor. Özellikle beslenme alışkanlıkları değiştirilerek, sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan uzaklaşılarak ve hareketli bir yaşam ile kansere yakalanma oranı düşürülebiliyor. “4 Şubat Dünya Kanser Günü” öncesinde Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, 20 maddede kansere karşı nasıl korunulması gerektiğini anlattı.

Kanserden korunmak için bu önerileri dikkate alın

1. Kişi ideal kilosunu korumaya çalışmalıdır.

2. Tek yönlü beslenmeden kaçınılmalıdır. Et, süt, tahıl, meyve- sebze ve yağ olmak üzere tüm besin gruplarından gün içinde uygun miktarlarda tüketilmelidir.

3. Günde 5 porsiyon meyve ve 2 porsiyon sebze yemeye dikkat edilmelidir.

4. Kanserden korunmada posa alımının çok önemlidir. Bu sebeple beyaz ekmek yerine çavdar, kepek veya tam buğday ekmeğini tercih edilmelidir. Kabuklarıyla yenebilen meyveler soyulmadan tüketilmelidir.

5. İdeal kilonun korunması amacıyla, fazla şeker tüketiminden kaçınılmalıdır.

6. Pişirme yöntemi olarak fırında veya haşlamayı tercih edilmelidir. Kızartmalardan uzak durulmalı, yemekleri fazla kavurmadan pişirilmelidir.

7. Sigara içmemek ve içilen ortamlarda bulunmamak önemlidir.

8. Hareketsizlikten kaçınılmalı, günlük fiziksel aktiviteleri artırmaya özen gösterilmelidir.Haftada en az 2 gün spor yapılması sağlıklı bir yaşam için önemli koşullardandır.

9. Günde 2-2,5 litre su tüketilmelidir.

10. Çay ve kahve tüketimi azaltılmalıdır. Kahve içerken süt tozu yerine yarım yağlı süt kullanılabilir. Asitli içecekler, hazır meyve suları gibi şeker içeriği yüksek içecekler yerine, az şekerli komposto, hoşaf, taze sıkılmış meyve suları içilebilir.

11. Aşırı alkol alımından uzak durulmalıdır.

12. İçerdiği Omega- 3 yağ asidinin olumlu etkilerinden faydalanmak için haftada 2 veya 3 kez balık tüketimi önemlidir.

13. Brokoli, karnabahar, lahana gibi antioksidan içeriği yüksek besinlerin tüketim sıklığı artırılmalıdır.

14. Her türlü besinin iyi yıkanıp temiz hazırlanmasına özen gösterilmeli ve temiz su kullanılmalıdır.

15. Kızartma yağları tekrar tekrar kullanılmamalıdır.

16. Doğrudan ateşte pişirilen yiyecekler haftada en fazla bir gün tüketilmelidir.

17. Günlük tuz tüketimi 5 gramın altında olmalıdır. Salamura, turşu gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.

18. Salam, sosis ve tütsülenmiş yiyecek gruplarından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

19. Gün içinde 2 bardak süt veya yoğurt tüketimi önemlidir.

20. Özellikle yaz mevsiminde direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.