Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 16:16

Ev hanımı Meral Tüysüz (42), 4 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi. İki yıl ameliyat ve yoğun bir tedavi sürecinden geçen Tüysüz, iyileşmeye başladığı andan itibaren iş hayatına atılmaya karar verdi.

Tüysüz, İstanbul'da iki yıl özel pasta ve tatlı eğitimi aldıktan sonra döndüğü Şanlıurfa'da ailesinin de desteğiyle pastane açtı.

İş yerinde 4 genç kıza da istihdam sağlayan Meral Tüysüz, bir yandan yakalandığı hastalıkla mücadele ederken bir yandan da el emeği ürünleri hazırlıyor.

- "Rabbim adeta ikinci hayatı bahşetti"

Tüysüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevresindekilerin yaptığı hamur işlerinin lezzetini beğendiğini, bunları daha fazla kişiye ulaştırmak için pastane açmaya karar verdiğini söyledi.

İş yerinin sağlığının iyiye gitmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Tüysüz, şunları dile getirdi:

"Burası hem bana hem de sağlığıma çok şey kattı. Bu hastalıkla karşı karşıya geldiğinizde yarın ölecekmiş, her şey yarım kalacakmış gibi hissediyorsunuz. Aslında hiç de öyle değil. Sadece kötü bir şey düşünmeden, sonunu düşünmeden hayatınızı sürdürüp, doktorunuzun tavsiyesiyle yaşam tarzınıza devam etmelisiniz. Gerçekten mutlu olursanız, strese bağlı kalmadan, Rabb'imin de izniyle inşallah bazı şeyleri atlatabiliyorsunuz. Rabb'im adeta ikinci hayatı bana bahşetti. İkinci hayatımda da ben böyle bir güzellikle tanıştım."

Benzer hastalıklarla mücadele edenlere de tavsiyelerde bulunan Tüysüz, umutsuzluğa düşmeden herkesin seveceği işlerle uğraşması gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Kendim bile gıpta ettim"

Aile hekimi Emine Kırkpınar da hastasını uzun süredir takip ettiğini belirterek, "Bu hastalıkla karşılaştıktan sonra kabuğuna çekilip kaderine küsmedi. Kurban rolünü oynamadı, hastalıkla mücadele etti. Ben kendini bir gün üzgün görmedim, bir imtihan olarak kabul edip üzerine gitti. Başardı da, kendim bile gıpta ettim. Biz de kendisine destek olup yanında olmaya çalıştık. Kendisiyle gurur duyuyoruz." Kendisiyle gurur duyuyoruz." dedi.

AA