Kanserin görülme riski her geçen gün artıyor

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2018 Perşembe 13:05

yapılan açıklamada, kanserin, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada geldiği, sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle görülme riskinin her gün arttığı bildirildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında yapılan açıklamada, kanserin, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada geldiği, sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle görülme riskinin her gün arttığı aktarıldı.

Hastalığın birçok belirti ile kendini gösterdiği kaydedilen açıklamada, bu hastalığın habercisi olabilecek, bilinmeyen 10 belirtisi anlatıldı.

Açıklamada, yemek yeme sırasında midede yanmanın meydana gelmesi ve göğüs kısmında ağrı yaşanmasının yemek borusu kanserinin belirtisi olabileceği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Ağır, ağrılı regl dönemleri arasında kanama ya da ara kanamalar hiçbir zaman normal değildir ve kontrol edilmesi gerekir. Bu süreç yumurtalık kanserinin belirtisi olabilir. Yutma veya yemek yeme zorluğu genellikle boğaz kanseri ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biri olabilir. Boğazda boğuk ses veya güçlü bir basınç, tiroid kanserine de işaret edebilir. Karın ağrıları ve kramplar kolorektal (kalın barsak) kanserinin belirtileri arasındadır. Birçok hasta mide kanserinin ilk evrelerindeyken bir semptomla karşı karşıya kalmaz. Bu yüzden vücudu dinlemek önemlidir. Basit bir karın ağrısı olarak görünen ağrıları önemsemek gerekebilir."

- "Kemik ağrısı, boyun ve yüz şişmesi belirti olabilir"

Açıklamada, hafif bir ağrıdan şiddetli bir ağrıya kadar değişen kemik ağrılarının kemik kanseri hastalarının ortak şikayeti olduğu belirtilerek, kanser büyüdükçe şikayetlerin de büyüdüğü, kemik ağrısının, yürüyüş veya eşya kaldırma gibi hareketleri engelleyebildiği aktarıldı.

Yüz, boyun, kol ve göğsün üst kısmındaki şişliğin akciğer kanserinin belirtileri arasında olduğu bildirilen açıklamada, bu tümörün baştan kalbe giden damara baskı yaptığını kaydetti.

Açıklamada, uykudayken ayakta meydana gelen karıncalanma hissinin, vücudun bir veya birden fazla bölümünde sansasyon eksikliğinin, beyin, omurilik ve sinir kanallarında bulunabilecek bir tümörün belirtisi olabieceği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Diyet programı ya da spor yapmadan kilo vermeye başladıysanız dikkatli olmanız gerekiyor. Kanser hücreleri vücudun enerji ve protein oluşturma biçimini değiştirerek kilo kaybına neden olabilir. Öksürüğün bitkinlikle birleşmesi sağlık açısından ciddi bir risk oluşturabilir. Öksürüğün aylarca devam etmesi akciğer kanseri belirtisi olabilir. Hiperkalsemi yani kandaki yüksek düzeyde kalsiyum, meme kanserinden akciğer kanserine kadar birçok kanserin işareti olabilir. Bu semptom doktor tarafından kan testleri yapılarak teşhis edilebilir."

AA