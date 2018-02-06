Kapaklı Ailesinin Acı Günü

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 16:20

Şanlıurfa medyasının tanınmış simalarından Kemal, Ömer ve Mehmet Ali Kapaklı'nın babaları Hacı Mahmut Kapaklı vefat etti.

Hacı Mahmut Kapaklı’nın cenazesi bugün öğlen namazına mütakip Yusuf Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından çok sayıda vatandaşın katılımı ile Bediüzzaman Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Kapaklı ailesinden yapılan açıklama da, Hacı Mahmut Kapaklı'nın yakınları taziyeleri Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi Abdurrahman Yavuz Taziye Evi’nde kabul edecek.

Urfa Haber yayın ailesi olarak merhum Mahmut Kapaklı'ya Allah'tan rahmet, Kapaklı ailesine taziyetlerimizi sunuyoruz.