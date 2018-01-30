Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:51

Diyarbakır'da bir kadının cep telefonunu alıp kaçan 2 zanlı yakalandı, olay güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde 27 Ocak'ta Z.A. isimli kadın yürürken görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonu arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kapkaç mağduru kadın, olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kayıtlarda cep telefonunu alıp kaçan kişinin arkasından bir kişinin daha kaçtığı belirlendi.

Polis ekipleri M.A ile yanında gördükleri 18 yaşından küçük M.D'yi adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada hırsızlık malını satın aldığı tespit edilen M.Ş.T. de emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Kamera kayıtlarında zanlının takip ettiği kadının cep telefonunu aldıktan sonra olay yerinden hızla kaçtığı, bu sırada zanlının yanındaki kişinin de arkasından koşması anı yer alıyor.

AA