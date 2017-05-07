Kaplumbağa'dan kaçtı şarampole uçtu

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2017 Pazar 20:59

Siverek İlçesi'nde sürücü Tuncay Tezcan, aniden fark ettiği kaplumbağayı ezmemek için manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yanında bulunan Güneş Eren yaralandı.



Kaza bugün öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Tuncay Tezcan, yönetimindeki 21 GN 049 plakalı otomobille yolda giderken, önüne çıkan kaplumbağaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada hasar gören otomobilde bulunan Güneş Eren yaralanırken, sürücü Tezcan yara almadı. Kaplumbağa ise çevredekiler tarafından yoldan alınarak araziye bırakıldı.



Kazada yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Güneş Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(sondakika.com)