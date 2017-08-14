Karacan Urfa'daki STK'lar ile Buluştu

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:18

Karacan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu'nda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Partisinin sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiğini ifade eden Karacan, bunların beklenti ve önerilerini ciddiyetle takip ettiklerini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin sorunlarının çözümü için yeni bir sistemi hayata geçirmeyi planladıklarını bildiren Karacan, şunları kaydetti:

"Türkiye çapında illerdeki sivil toplum ve hakla ilişkilerden sorumlu arkadaşlar, muhakkak sivil toplum kuruluşları ile kurumlar arasındaki irtibatı sağlamak zorundadır. İktidar partisiyiz, işleri uzatmadan çözmeliyiz. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin sorunlarını hızlı bir şekilde sonuçlandıran bir sistem getirme düşüncesindeyiz. Bugün il başkanımız ve hakla ilişkilerden sorumlu arkadaşımız ile bu konuda uzun uzun sohbet ettik. Her zaman şu tezi savunmuşumdur, yüz birliği, fikir birliği ve iş birliği. Birbirini görmeyen hiç karşılaşmayan insanlar fikir birliği yapamaz. Önce sivil toplum kuruluşları ile tanışacağız ve sonra fikir birliği yaparak sorunları hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bizim görevimiz asıl amacımız budur."

Karacan, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin talep ve önerilerini dinledi.