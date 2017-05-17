Urfa Haber

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:15

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü görünümünü ve kokusunu yetiştiği topraktan alan, rengiyle yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören karagüle uluslararası ilgi de artmaya başladı.



"Koku sınır tanımaz" sloganıyla hazırlanan, ilçenin karakteristik "siyah gülü"nün korunması ve yaşatılmasını amaçlayan Slow Rose Projesi, Avustralya'da yapılan Cittaslow Uluslarası Genel Kurul Toplantısı'nda dünyanın en iyi 6 projesinden biri seçildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, karagülün ününün Türkiye'yi de aşarak dünya çapında yankı bulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.



"Bu kokunun marka değerini geliştirmek istiyoruz"



Karagül'ün ilçenin sembolü haline geldiğini aktaran Albayrak, projeyle, Birecik Barajı yapımı dolayısıyla bir kısmı sular altında kalan Halfeti'nin kıyı şeridinde gül seraları ve gezi parkuru kurulmasının hedeflendiğini belirtti.



Albayrak, Türkiye'nin ilk Gül Konferansı'nın Halfeti'de yapılmasının planlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Halfeti'nin karagülünün kokusu dünyada yayılıyor. Bu kokunun marka değerini geliştirmek istiyoruz. Tarımsal olarak gül yetiştiriciliğini canlandırmayı da hedefliyoruz. Halfeti'nin geleneksel gül kültürünün korunması ile ilgili çalışmalara önem veriyoruz. Ödül, bu çalışmaların dünya ölçeğinde nasıl değerli olduğunu göstermesi bağlamında çok önemlidir."

(sondakika.com)