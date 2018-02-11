Karakeçi kilimleri yeniden hayat buluyor

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:09

Siverek ilçesinde kendine has renk ve motifleriyle bilinen ancak giderek unutulmaya başlanan Karakeçi kilimleri, Siverek Halk Eğitimi Merkezince açılan kursta yeniden hayat bulmaya başladı.

Siverek yöresinde bir dönem her evde bulunan ancak değişen yaşam koşullarıyla unutulmaya yüz tutan Karakeçi kilimlerinin yaşatılması için Siverek Halk Eğitimi Merkezince kurs açıldı.

Açılan kursla unutulmaya yüz tutan Karakeçili kilimi dokumacağı canlandırılmaya başlandı.

Siverek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar, yaptığı açıklamada, kilim sanatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu sanatın yaşatılması için kurs açtıklarını ifade etti.

Açtıkları kursta 75 kişiye sertifika verdiklerini aktaran Kışlar, üçüncü dönemi devam eden kursta da 25 kursiyerin öğrenim gördüğünü bildirdi.

- Her motifin anlamı ayrı

Kurs usta öğreticisi Arzu Gökpınar da Karakeçi kilimlerinin dokumasının bir hayli zahmetli olduğunu söyledi.

Bir kilimin yaklaşık iki haftada dokunabildiğini anlatan Gökpınar, "Her motif ve desenin ayrı bir anlamı var. Daha çok tarihi motifler işleniyor." dedi.

Kursiyerlerden Hacer Karaca ise ilk başlarda zorlandığını ancak zamanla alıştığını ifade etti.

Bediha Kiraz da aile bütçesine katkı sağlama amacıyla kursa katıldığını söyledi.