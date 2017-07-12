Karaköprü Belediyesi’nden Gölpınar’a hizmet

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:01

İlçe merkezine en yakın mahallelerden biri olmasına rağmen yıllardır belediye hizmetinden mahrum bırakılan Gölpınar Mahallesi sakinleri, seslerini Belediye Başkanı Baydilli’ye duyurmayı başardı.



Yolların kışın çamur, yazın toz-topraktan geçit vermediği, kanalizasyon sularının açıktan aktığı Gölpınar Mahallesi sakinlerinin isyanına kulak veren Başkan Baydilli, mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi için ekipleri yönlendirdi.

Mahalleye ulaşan belediye ekipleri, ilk olarak, mahalle girişindeki yolda bulunan çöp yığınlarını iş makineleri ve kamyonlarla temizledi.

Belediye hizmetine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gölpınar Mahallesi sakinleri, konuya duyarsız kalmayıp ekiplere talimat veren Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.



