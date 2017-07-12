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Karaköprü Belediyesi’nden Gölpınar’a hizmet

Karaköprü ilçesi sınırlarında bulunan Gölpınar Mahallesi’nde çağ dışı bir görüntü oluşturan çöp yığınları, Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla temizlendi.

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:01
Karaköprü Belediyesi’nden Gölpınar’a hizmet

İlçe merkezine en yakın mahallelerden biri olmasına rağmen yıllardır belediye hizmetinden mahrum bırakılan Gölpınar Mahallesi sakinleri, seslerini Belediye Başkanı Baydilli’ye duyurmayı başardı.


Yolların kışın çamur, yazın toz-topraktan geçit vermediği, kanalizasyon  sularının açıktan aktığı Gölpınar Mahallesi sakinlerinin isyanına kulak veren Başkan Baydilli, mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi için ekipleri yönlendirdi.
Mahalleye ulaşan belediye ekipleri, ilk olarak, mahalle girişindeki yolda bulunan çöp yığınlarını iş makineleri ve kamyonlarla temizledi.
Belediye hizmetine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gölpınar Mahallesi sakinleri, konuya duyarsız kalmayıp ekiplere talimat veren Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

YORUMLAR
  • yorum2017-07-13 12:03:34urfafasevdalısı

    sayın karaköbrü belediye başkanı metin baydilli yaptıgınız hizmetlerden dolayı sizi kutluyorum birde gölpınar bağ evlerinin sorunu olan su sıkıntısı var kuyu açtık kurudu yine açtık yine kurudu sizden ricamız bizlere su hattı çekin bizlerde bu hattan içme suyumuzu çekelim biz suan 150/200 eviz saatimizi çekelim üçretini ödeyelim birde ğöl pınar mahallesine daş döşenmesini istiyoruz selamlar saygılar çalişmanızız devamıyla saygılar

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