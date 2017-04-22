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Karaköprü Belediyespor 3. Lig'e Çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçta Mardin 47 Spor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto 3. Lig'e çıktı.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2017 Cumartesi 18:53
Karaköprü Belediyespor 3. Lig'e Çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Şanlıurfa   Karaköprü  Belediyespor,  normal  süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçta  Mardin 47 Spor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto 3. Lig'e çıktı.

Mersin Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarıda ve uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.


Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan  Şanlıurfa  Karaköprü Belediyespor, 3. Lig'e adını yazdırdı.

 

 

 

(sondakika.com)

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