Karaköprü Belediyespor 3. Lig'e Çıktı

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2017 Cumartesi 18:53

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçta Mardin 47 Spor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto 3. Lig'e çıktı.



Mersin Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarıda ve uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.



Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, 3. Lig'e adını yazdırdı.

(sondakika.com)