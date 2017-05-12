Karaköprü'de belediyenin unuttuğu mahalle

Yol, su ve kaldırım gibi belediyelerin asli görevi olan hizmetlerden mahrum kalan mahalle sakinleri, çalmadık kapı bırakmıyor ancak, seslerini Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye duyuramıyorlar.
Birçok belediye günümüzde asli görevlerini sosyal belediyecilik hizmetleriyle taçlandırırken, Karaköprü asli görevlerini yerine getirmede aciz kalınca halk isyan ediyor. Yolların kışın çamur, yazın toz-topraktan geçit vermediği, kanalizasyon sularının açıktan aktığı Gölpınar Mahallesi sakinleri, adeta çağ dışı yaşamaya mahrum bırakılıyor.
Büyükşehir Belediyesindeki görev değişiminde çıta atlayan Nihat Çiftci'nin Belediye başkanlığı döneminde altyapı hizmeti yerine taziye evinin yapıldığı Gölpınar, sorunlarıyla baş başa bırakılıyor. Karaköprü ilçe merkezine en yakın yerleşim birimi olmasına rağmen hizmet görmediklerini belirten Gölpınar halkı seslerini duyurmak için eylem yapmaya hazırlanıyor.