Karaköprü'de belediyenin unuttuğu mahalle

Bütün suç köylüde adam olsunlar secim zamanı oy vermesinler bak nasıl yapılıyor herşey ama biri köye geldimi bütün köylü yağ çekiyor eyvallah ediyor bu yüzden suçu belediyede bulmayın suç köylüde

2017-09-03 22:01:45

Şahin Hoca

Yaziklar olsun ki Gölpinar mahallesi urfanin en guzel mahaleesiyken şu an ki durumu bir felaket.Yol yok su yok bu belediye ne diye var hizmet icin var ama neden hizmet yok ?

Aklima gelmeden olmuyor rant pesinde kosan milletin kanini emen imandan uzak dunya malina tapanlar mi var isin icinde acaba diye ...