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Karaköprü'de belediyenin unuttuğu mahalle

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçe Belediyesi sınırlarında bulunan Gölpınar Mahallesi'nde halk, çağ dışı bir hayat yaşıyor.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2017 Cuma 13:00
Karaköprü'de belediyenin unuttuğu mahalle

Yol, su ve kaldırım gibi belediyelerin asli görevi olan hizmetlerden mahrum kalan mahalle sakinleri, çalmadık kapı bırakmıyor ancak, seslerini Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye duyuramıyorlar.

 

Birçok belediye günümüzde asli görevlerini sosyal belediyecilik hizmetleriyle taçlandırırken, Karaköprü asli görevlerini yerine getirmede aciz kalınca halk isyan ediyor. Yolların kışın çamur, yazın toz-topraktan geçit vermediği, kanalizasyon sularının açıktan aktığı Gölpınar Mahallesi sakinleri, adeta çağ dışı yaşamaya mahrum bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesindeki görev değişiminde çıta atlayan Nihat Çiftci'nin Belediye başkanlığı döneminde altyapı hizmeti yerine taziye evinin yapıldığı Gölpınar, sorunlarıyla baş başa bırakılıyor. Karaköprü ilçe merkezine en yakın yerleşim birimi olmasına rağmen hizmet görmediklerini belirten Gölpınar halkı seslerini duyurmak için eylem yapmaya hazırlanıyor.

 

 

YORUMLAR
  • yorum2018-02-15 16:08:56Memo

    Bütün suç köylüde adam olsunlar secim zamanı oy vermesinler bak nasıl yapılıyor herşey ama biri köye geldimi bütün köylü yağ çekiyor eyvallah ediyor bu yüzden suçu belediyede bulmayın suç köylüde

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  • yorum2017-09-05 18:35:16Mali

    Bunlar onlara su toprak oy olarak geri dönecek köyü bilerek bu halde bırakıyorlar hükümete akp insanları sogutuyorlar

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  • yorum2017-09-03 22:01:45Şahin Hoca

    Yaziklar olsun ki Gölpinar mahallesi urfanin en guzel mahaleesiyken şu an ki durumu bir felaket.Yol yok su yok bu belediye ne diye var hizmet icin var ama neden hizmet yok ?
    Aklima gelmeden olmuyor rant pesinde kosan milletin kanini emen imandan uzak dunya malina tapanlar mi var isin icinde acaba diye ...

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  • yorum2017-06-20 11:15:05ibrahim

    Birde.başkanin.koyune.gidin.bakin.nasil.hizmet.gidiyormuş.hamurkesan.koyune.

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  • yorum2017-05-14 14:03:16Fatih

    Yaziklar olsun.bu cennet gibi köye hizmet gelmiyor.hizmet yapılmıyor. Yetkililer utansın .Sizde seçim zamani geldikleringe oy vermeyin oyunuzu kullanmayin

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