Karaköprü'de kadınlar için özel mescid

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 12:46

Yaz aylarında Şanlıurfalıların uğrak yeri olan Karaköprü Belediyesi Mesire alanında bayanlara özel mescit yapıldı. Başkan Baydilli, “Mesire alanına gelen kadınların dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız” dedi.

Çalışmaların yanında sosyal belediyeciliğe de önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesire alanında piknik yapmaya gelen kad ınların mescit talebine duyarsız kalmadı.

Başkan Baydilli'nin talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mesire alanında kadınların rahatlıkla namaz kalabileceği mescit yapımına başladı.

Başkan Baydilli beraberinde Belediye Meclis üyeleri ile birlikte mesire alanında kadınlara özel yapılan mescitte çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Baydilli, mesire alanına gelen kadınların dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirmelerini için mescit yaptıklarını söyledi.

Başkan Baydilli şunları söyledi:

“Yaz aylarında bölgede gezdiğimiz zamanlarda kadınların bizden mescit talebi vardı. Bizde mesire alanımızın orta bölümüne bir mescit yaptırdık. Namaz vakitlerinde mesire alanına gelen kadınların dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Bizler Karaköprü’nün büyümesi ve gelişmesi ile birlikte tüm ihtiyaçları yerinde görüp gidermeye çalışıyoruz”

Öte yandan Başkan Baydilli, kadınlara özel yapılan mescitte emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.