Karaköprü'de tek hedef 3 puan

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 12:51

TFF 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor ligin 21. Hafta maçında 10 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Şanlıurfaspor tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı siyahlı ekip taktik ve çabukluk çalışması yaparken, idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet Kudat ve yöneticiler de takip ederken, Başkan Kudat idman sonrası Tarsus İdmanyurdu maçında alınan galibiyet için takımı tebrik ederken, Kocaelispor maçında galip geleceklerine inandığını söyledi.

Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı, Tarsus İdmanyurdu maçında güzel bir futbolla önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Yozgatlı, takım olarak Kocaelispor karşısında üç puan almaya odaklandıklarını ve bunun için sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

11 Nisan Stadında oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak, karşılaşmayı Erzurum Bölgesi hakemi Cihat Çelik yönetecek.