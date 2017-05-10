Karaköprü'de üst geçitler tehlike saçıyor

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:39

Karaköprü ilçe sınırları içersinden geçen Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan üst geçitlerdeki ışıklandırma ve dış cephe giydirme malzemeleri tehlike saçıyor.

Şanlıurfa şehir merkezini hem Diyarbakır hem de otobana bağlayan cadde üzerinde yer alan yay üst geçitlerindeki kaplama malzemelerinin yer yer düşmüş olması, diğer kısımlarının da düşecek durumda olması araç trafiğini tehdit ediyor.

Özellikle ışıklandırma yapılmış olan üst geçitlerde ışıklandırma bulunan kısımdaki tabelalalrın yerlerinden düşmüş ve diğer kısımlarında düşecek olması vatandaşların tepkisini çekerken, sürücülerin de tehlike yaşamasına davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar Urfa Haber watsap ihbar hattına gönderdikleri fotoğraflarda yetkililerin konuya dikkatini çekerek, söz konusu üst geçitlerde gerekli tadilat çalışmalarının yapılmasını istediler.

Aksi durumda üst geçitten kopup düşecek parçaların araç trafiğinde ölümle sonuçlanacak kazalara sebebiyet verebileceğinin altını çizdiler.