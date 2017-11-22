Kardeş Okula kütüphane yardımı

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2017 Çarşamba 08:57

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, kardeş okul olarak ilan ettiği Tepedibi Okulu’na kütüphane yardımında bulundu.

Haliliye İlçesine bağlı Tepedibi Mahallesi kırsalında bulunan Tepedibi İlk Okulu’nda görev yapan Konyalı Öğretmen Yunus Uzun’un sesine kulak veren Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yunus Öğretmenin kütüphane kurma hayaline ortak oldu. Şanlıurfa OSB Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve imzalanarak kardeş okul ilan edilen Tepe İlk Okulunda güzel gelişmeler yaşanıyor.

Okul Öğretmenlerinden Yunus Uzun, köy çocuklarına daha iyi eğitim verebilme adına bir proje gerçekleştirmek istedi. Sosyal Medya aracılığı ile sesini duyurmak isteyen Yunus Öğretmene ilk kulak veren Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü oldu. Çevre kırsal mahallelerden de taşıma yoluyla Tepedibi Okuluna gelen ve 500’e aşkın öğrencinin okuduğu bu okulda artık bir kütüphane olacak. Ön hazırlıklar tamamlandı ve duyarlı kurumların ve insanların yardımlarını bekliyor. Yunus Öğretmen başta olmak üzere diğer öğretmenler, burada okuyan öğrencilerin daha iyi eğitim görmeleri için böyle proje çizdikleri belirtildi.

Örnek bir davranış sergilendi

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu’nun bu konuya duyarsız kalmama adına oluşacak olan kütüphaneye kurum adına malzeme yardımında bulundular. Kardeş okul ilan edilen Tepedibi İlk Okulu’na ilk yardımı Şanlıurfa OSB Müdürlüğü yapmış oldu. İlk etapta, masa, dolap, sehpa gibi yardımlar yapıldı ve bu yardımların belli aralıklarla ihtiyaç duyulduğu halde tekrar yapılacağı Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu tarafından bildirildi.

Halen yardım bekleniyor

Kırsal mahallelerde okul okumanın avantajlarından çok dezavantajları var. Maddi durumu iyi olmayan, kitap alamayan belki de çocukların kıyafet alamayacak durumda olan aileler var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bu çocuklara yardımlar da farklı kanallardan gelmek zorunda. Okul içinde kurulacak olan kütüphaneye ve çocuklara yardım etmek isteyenlere çağrıda bulunan Okul Öğretmenlerinden olan ve bu projenin sahibi Yunus Uzun, herkesin bizlere duyarlılık göstermesi lazım. Başta Bölge Müdürümüz Yunus Emre Aksu olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel projemize herkes katkı sunmalı dedi.