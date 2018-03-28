Kardeşi cinsiyet değiştiren Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 22:51

Sözcü gazetesinin magazin sayafasında yer alan haberde, Sosyetik güzel Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olup 'Poyraz' adını aldı. Eliz Sakuçoğlu ise yaşanan bu olayla alakalı sessizliğini bozdu.

Şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşk sayesinde ismini duyuran stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu’nun ameliyatla cinsiyet değiştirip erkek olduğu haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu.

Instagram hikayesinden paylaşım yapan Eliz Sakuçoğlu, kardeşinin yanında olduğu mesajını verdi.

İşte Eliz Sakuçoğlu’nun paylaşımı:

Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah’ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim.

kaynak: sozcu.com.tr