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Kardeşlerin 'ayakkabı yeri' kavgası ölümle bitti

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında ayakkabı yeri yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2017 Çarşamba 13:04
Kardeşlerin 'ayakkabı yeri' kavgası ölümle bitti

Birecik ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Öztürk kardeşler arasında ayakkabının konulduğu yer konusunda anlaşmazlık çıktı.

Tartışmaya başlayan kardeşler arasındaki anlaşmazlık kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ağabey Müslüm Öztürk, üzerindeki ruhsatsız tabancayla kardeşi Serdar Öztürk'e (25) ateş etti.

Başına, karnına ve bacağına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Serdar Öztürk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi ailesine teslim edildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Müslüm Öztürk'ün yakalanması için ise polis çalışma başlattı.

 

 

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