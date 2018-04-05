Karpuz ve kadayıftan sonra pirinci de tescillendi

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2018 Perşembe 12:53

Diyarbakır'da yöreye özgü karpuz, burma kadayıf ve örgü peynirin ardından pirince gelen "tescil" üretici ve yetkilileri sevindirdi.

Geçmişte ağırlığı nedeniyle develerle taşınıp kılıçlarla kesilen, Dicle Nehri vadisindeki çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen Diyarbakır karpuzu yanında yüzyıllık lezzeti, sütlü, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz, çubuk çeşitleriyle sunulan burma kadayıf ve örgü peynirin ardından Karacadağ pirincinin de tescillenmesi için 2010 yılında yapılan başvuru sonuçlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle, Valiliğin başvurusu sonucu Karacadağ pirinci de Türk Patent ve Marka Kurumunca Diyarbakır'ın dördüncü ürünü olarak tescile kavuştu.

Karacadağ eteklerinde doğal kaynak suyu ile yetiştirilen rengi, aroması ve lezzetiyle damak tadına hitap eden Karacadağ pirincinin tescillenmesi kentte sevinçle karşılandı.

Tescil ile üreticiler pirince talebin artmasını beklerken farklı pirinç çeşitlerinin Karacadağ ismiyle piyasada satılmasının önüne geçilecek olmasından memnuniyet duyuyor.

Tarihi ve kültürel hazinesinin yanı sıra yöreye özgü ürünleriyle de iddialı olan Diyarbakır'da, başvurusu yapılan, ipek, ipek puşi, bazalt taşı, ciğer kebabı ve perdeli ciğerin de tescillenmesi bekleniyor.

- "Diyarbakır ekonomisine katkı sağlamış olacak"

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin dördüncü ürünü olarak Karacadağ pirincinin de tescillendiğini belirtti.

Sayar, Karacadağ pirincinin iklim ve toprak yapısından dolayı diğer klasik şekilde ovada yetişen pirinçten çok daha farklı bir lezzete sahip olduğunu, mineral ve protein oranının da son derece yüksek olduğunu ifade ederek, tescilin önemine değindi.

Karacadağ pirincini üreten çiftçilerin bu tescille ürün kalitesi ve katma değerinin daha da artmış olacağını aktaran Sayar, bu ürünün bu kalitede sadece bu alanda yetiştiğini vurguladı.

Sayar, "'Dünyanın en kaliteli en özellikli pirincidir' diyebileceğimiz bir pirinç. Bu tescille artık Karacadağ pirinci adı altında başka yerlerde bu ürün üretilemeyecek. Bu sayede Diyarbakır'daki çiftçimizin zor koşullarda ürettiği üründe geliri artarken, Diyarbakır ekonomisine de katkı sağlanmış olacak." dedi.

- 5 ürün için daha başvuru yapıldı

DTSO olarak tescil için başvuru yaptıkları 5 ürünün daha bulunduğunu dile getiren Sayar, bu ürünlerin "Diyarbakır ipeği", "Diyarbakır ipek puşisi", "Diyarbakır bazalt taşı" "Diyarbakır ciğer kebabı" ve "Diyarbakır perdeli ciğer" olduğunu kaydetti.

Ön onaydan geçen ürünler için karar aşamasında olunduğunu aktaran Sayar, Diyarbakır'a özgü ürünlerin tescillenmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sayar, "Bize ait olan ürünlerin gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "Çiftçi daha çok kazanacak, ekim alanları da artacaktır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Karacadağ çeltiğinin dağın eteklerinde bazalt siyah taşların arasında yetiştiğini belirtti.

Bu tescil ile Karacadağ pirincinin aynı tohum kullanılarak üretim yapılsa bile Karacadağ eteklerinde belirlenen bölge dışında yetiştirilmesi halinde bu isimle satılamayacağını aktaran Atalar, Diyarbakır'da geçen yıl 10 bin 765 dekarı aşkın alanda 5 bin 368 ton Karacadağ çeltiği üretildiğini dile getirdi.

Atalar, "Tescille Karacadağ pirincine talep artacaktır. Talebin artmasıyla çiftçi daha çok kazanacak, ekim alanları da artacaktır. Ayrıca lezzetli pirinç sayesinde kenti ismi bu yönde de anılacaktır." şeklinde konuştu.

- "Karacadağ pirincine olan talepte artış bekliyoruz"

Karacadağ pirinci işleyen fabrika sahibi Veysel Avcı, her yıl işledikleri 3 bin ton pirinci piyasaya sunduklarını belirtti.

Pirincin genelde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'te rağbet gördüğünü anlatan Avcı, "Tescil belgesiyle Karacadağ pirincine olan talepte artış bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Diyarbakır'ın incisi tescillendi"

Sur ilçesindeki yaklaşık 40 yıldır Karacadağ pirinci satan esnaf Hanifi Bahçe, pirinci genelde bölge halkının tükettiğini söyledi.

Toptan ve perakende olarak günde yaklaşık 500 kilogram pirinç sattığını belirten Bahçe, "Bu pirinç Diyarbakır'a özgü. Tadı da çok güzel. Bir defa alan tekrar gelir alır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok ile de talep üzerine gönderiyoruz." dedi.

Bahçe, piyasada Karacadağ pirinci diye farklı çeşitleri de satanların bulunduğuna işaret ederek, tescil ile bunun önüne geçilmiş olduğunu aktardı.

AA