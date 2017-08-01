Katarlılar Türk Telekom’dan vazgeçti

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 17:15

Türk Telekom’un büyük ortağının kredi borçlarını çevirmesine yardımcı olmak üzere hisse satın almak isteyen Katarlı yatırımcılar ile Saudi Telecom’un, şirketin lisansının 2026’da biteceği gerekçesiyle vazgeçtiği belirtildi. Son yıllarda Türkiye'de deyim yerindeyse 'gördüğünü satın alan' Katarlılar riskli buldukları için Türk Telekom'a yanaşmadı.

Bloomberg'in haberine göre, Türk Telekom'da yüzde 55'lik paya sahip olan Ojer Telekomünikasyon'un (OTAŞ) hisselerinin bir kısmına talip olan Katarlı yatırımcılar ve Saudi Telecom, lisans süresinin dolacağı 2026'ya kadar yatırımlarından dönüş alamayacaklarından çekinerek vazgeçti.

Haberde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türk Telekom'un lisans süresini uzatması halinde, yatırımcıların yeniden devreye girebileceği öne sürüldü. Türk Telekom'un 2005 yılında 6 milyar 550 milyon dolara satışı sırasında verilen altyapı imtiyazlarının süresi de 2026'da doluyor.

TAKSİTLERİ ÖDEYEMEMİŞLERDİ

Lübnanlı Hariri Ailesi'nin Oger Telecom şirketine bağlı olan OTAŞ, 2013'te aldığı 4.75 milyar dolarlık kredilerin geçen mart ve eylül ayındaki 290'ar milyon dolarlık taksitlerini ödeyememişti. Borcun alındığı 29

banka arasında Türkiye'den Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası ile yurtdışından BNP Paribas vardı. Oger Telecom'da yüzde 35 paya sahip Saudi Telecom şirketinin borçta 1 milyar dolarlık indirim karşılığında OTAŞ'tan hisse alma teklifi kabul görmemişti.

KISA VADELİ BORÇLARI FIRLADI

TÜRK Telekom, 2017 yılının ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin ocak-mart dönemi gelirleri yüzde 13.3 artarak 4.3 milyar lira oldu. Şirketin kısa vadeli borçları ise yüzde 42'lik artışla 72.5 milyon liradan 103.2 milyon liraya çıktı. Uzun vadeli borç ise yüzde 5.5 artarak 13 milyar liradan 13.7 milyar liraya ulaştı.

(ozcu.com.tr)