Kavganın Eksik Olmadığı Dünya Güzellerim 5 Bölüm Sonra Ekranlara Veda Edecek

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:27

RTÜK yöneticileri Bülent Ersoy, Burcu Esmersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı Dünya Güzellerim programının kaldırılmasını istedi. Show TV tarafı "Elimizde zaten çekilmiş 5 bölüm kaldı. Bunları da yayınlayıp tamamen bitirelim ve bir daha böyle yapımlara kanalımızda yer vermeyeceğiz" sözünü verince uzlaşmaya varıldı.

DAHA ÖNCE DE PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'un yer aldığı Dünya Güzellerim programındaki diyaloglar zaman zaman rahatsızlıklar yaratmış ve RTÜK'ün gündemine taşınmıştı. RTÜK, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy ile Banu Alkan arasındaki diyaloglar nedeniyle Show TV'ye 450 bin TL. para cezası vermişti. Şimdi de programın kaldırılmasına karar verildi.

(sondakika.com)