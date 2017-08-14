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Kavganın Eksik Olmadığı Dünya Güzellerim 5 Bölüm Sonra Ekranlara Veda Edecek

RTÜK, Show TV'nin kavgaları eksik olmayan programı Dünya Güzellerim'in acilen yayından kaldırılmasını istedi. 5 bölüm sonra program yayından kaldırılacak.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:27
Kavganın Eksik Olmadığı Dünya Güzellerim 5 Bölüm Sonra Ekranlara Veda Edecek

RTÜK yöneticileri  Bülent Ersoy,  Burcu Esmersoy,  Banu Alkan ve  Safiye Soyman'ın yer aldığı Dünya Güzellerim programının kaldırılmasını istedi. Show TV tarafı "Elimizde zaten çekilmiş 5 bölüm kaldı. Bunları da yayınlayıp tamamen bitirelim ve bir daha böyle yapımlara kanalımızda yer vermeyeceğiz" sözünü verince uzlaşmaya varıldı.

DAHA ÖNCE DE PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Bülent Ersoy,  Banu Alkan,  Safiye Soyman ve  Burcu Esmersoy'un yer aldığı Dünya Güzellerim programındaki diyaloglar zaman zaman rahatsızlıklar yaratmış ve RTÜK'ün gündemine taşınmıştı. RTÜK, geçtiğimiz günlerde  Bülent Ersoy ile  Banu Alkan arasındaki diyaloglar nedeniyle Show TV'ye 450 bin TL. para cezası vermişti. Şimdi de programın kaldırılmasına karar verildi.

 

(sondakika.com)

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