KAVİ-DER Kuruldu

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 11:41

Toplantıda derneğin tanıtımı ve amacı anlatıldı ardından başkan Adem Narin teşekkür konuşması yaptı.

Başkan Narin konuşmasında; ‘’KAVİ-DER resmi açılışımıza katılan tüm değerli aşiret üyeleri kıymetli akrabalarımıza sonsuz saygı ve minnet ile teşekkür ediyorum. Dernek kuruluş aşamasında bize sahip çıkan bize maddi manevi desteği ile feyiz ve güç veren bizi fikir ve Önerileri ile şahlandıran tüm akrabalarımıza şükran ve minnet borçluyum. Dernek faaliyet amacı aşiret üyelerini birleştirme ve kaynaşması ilke hedefimiz.

Vizyon ve Misyonumuz KAVİ aşiretini yuceltmek birlik ve beraberlik ile daha güzel günler sağlamaktır. Bugün Derneğimizin açılışına katılan altın pırlanta elmas kadar kıymetli değerli akrabalarıma çok şey borçluyum. KAVİ Aşiretimiz ismine layık bir şekilde özü gibi daha güçlü olacaktır.

Birlikte güç doğar şiarını özümüze benimseyip daha güzel ve daha iyi günler Derneğimizi bekliyor. Mensubu bulunduğum aşiret akrabalarımıza şükran minnet ve sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizim amacımız sadece Şanlıurfa il ilce ve köylerindeki kavilerle değil Anadolu daki bütün KAVİ aşireti üyesi olan bütün herkese ulaşarak bir ilki gerçekleştirmek inşallah hedefimiz birbirimiz ve tarihimizi tanımak, anlamak ve anlatmak olacaktır." dedi

Toplantı bitiminde yapılan ikram ile dualarla program sona erdi.