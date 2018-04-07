Kaya Güven Tazeledi

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 18:34

Şanlıurfa Ticaret Borsası seçimleri için sandık başına giden 569 borsa üyesi bugün Şanlıurfa'da sandık başına giderek, 14 meclis üyesini ve başkanı belirlemek için oy kullandı.

Mevcut başkan Mehmet Kaya ve Ali Yücetepe'nin aday olarak girdiği seçimde, Mehmet Kaya aldığı fark oylarla bugün kü seçimin galibi olarak başkanlık yarışını tekrar kazanan taraf oldu.

Saat: 17:00 oy verme işleminin sona ermesinden sonra, sandıklar açılarak sayıma gidildi. Mehmet Kaya kullanılan oyların büyük bölümünü alarak 72 oy farkı ile yeniden başkan seçildi.

Kaya, seçim sonucu sonrası yaptığı açıklamada oy kullanan ve emeği geçen borsa üyelerine teşekkür etti, çalışmaların bundan sonra da herkese hitap edecek şekilde devam edeceğini söyledi.