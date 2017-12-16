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Kayabağlar Belediyesi'nden gezi programı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi, düzenlediği gezi programı kapsamında 100 kişiyi İstanbul'a gönderdi.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 15:50
Kayabağlar Belediyesi'nden gezi programı

Belediye binasında düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Musa Üçgül, gençlere önem verdiklerini söyledi.

Beldede ikamet eden 100 genci İstanbul gezisine gönderdiklerini belirten Üçgül, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz İstanbul'da 4 gün kalarak tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı bulacaklar. Kayabağlar Belediyesi olarak beldede yapılan çalışmalarımızın yanı sıra sosyal akivitelerle de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu gezilerin düzenlenmesinde katkı sağlayan kardeş belediyemiz Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz."

 

AA

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